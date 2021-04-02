Жительница Нижневартовска со второй попытки выиграла автомобиль в «Поле чудес»

Москва, 2 апреля. Участница знаменитого капитал-шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем со второй попытки сумела выиграть автомобиль, подобрав к нему правильный ключ.

В новом выпуске передачи за победу боролась жительница Нижневартовска. Ей дважды выпал сектор «Ключ» на барабане. По правилам шоу, игроку дают шесть ключей, лишь один из которых от находящейся в студии машины.

Первая попытка участницы окончилась провалом — дверца не поддалась. Но во второй раз женщине в ярко-синем платье улыбнулась удача. Она выбрала нужный ключ и открыла автомобиль.

Выигрыш привел жительницу Нижневартовска в настоящий восторг. Делясь эмоциями со зрителями, игроками и ведущим, она призналась, что очень давно мечтала о собственной машине.

«Я только за ним и приехала! Но прав нет, буду учиться», — сказала она.

В одном из предыдущих выпусков восьмилетний гость шоу «Поле чудес» довел Якубовича до слез. Мальчик из Самарской области исполнил для ведущего шуточную песню про женитьбу комара, и 75-летний народный артист РФ не смог сдержать эмоции.