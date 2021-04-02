Песков назвал неприемлемыми заявления Киева о возможном появлении ВС США на Украине

Москва, 2 апреля. Заявления украинских властей о возможности появления вооруженных сил США в стране неприемлемы и неуместны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это привело бы к росту напряженности на Украине. Представитель Кремля добавил, что размещение американских военных в соседней стране потребует дополнительных мер со стороны России по обеспечению безопасности своих границ.

Минобороны Украины ранее заявило, что Вашингтон пообещал оказать поддержку в Киеве в случае обострения ситуации в Донбассе. Ведомство сообщило, что украинский министр обороны Андрей Таран обсудил возможность военной помощи США с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

Пресс-секретарь российского лидера ранее оценил обстановку на линии соприкосновения сторон в Донбассе. По его словам, текущую ситуацию на юго-востоке Украины можно назвать пугающей. Провокации украинской армии стали не единичными, а множественными, подчеркнул Песков.