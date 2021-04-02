Путину доложили об итогах встречи посла Антонова с помощником президента

Москва, 2 апреля. Российский посол в США Анатолий Антонов встречался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча Антонова и Ушакова состоялась в Москве. Итоги встречи докладывались президенту России Владимиру Путину, уточнил представитель Кремля.

Ранее посол Антонов заявил, что Соединенные Штаты взяли курс на раскручивание санкционной спирали в отношении России. Дипломат отметил, что пока «Москва далека от радужных ожиданий в отношениях с США».