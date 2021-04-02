Росстат оценил динамику цен на отечественном рынке ноутбуков

Москва, 2 апреля. Стоимость ноутбуков в России за год выросла на 8,47%, свидетельствуют данные Росстата, сравнившего цены за февраль 2021 года с показателями аналогичного периода прошлого года.

По информации ведомства, средняя розничная стоимость ноутбука в феврале этого года составила 37,9 тысячи рублей. Цены на мониторы для персонального компьютера за год выросли на 9,28%. В среднем цена монитора на российском рынке составляет 9,5 тысячи рублей.

Согласно статистике, наибольший «всплеск» цен на ноутбуки был зафиксирован в апреле 2020 года. Тогда стоимость этой техники увеличилась на 1,66% по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя потребительская цена ноутбука в течение прошлого года увеличилась с 28,9 тысячи рублей в январе до 32,6 тысячи в декабре.

Участники рынка электроники ранее предупредили о подорожании продукции на 10-20% из-за проблем с поставками и дефицита комплектующих. СМИ отмечают, что до конца 2021 года в России может возникнуть дефицит дешевых ноутбуков, так как поставщики не могут полностью удовлетворить потребности рынка.