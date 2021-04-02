Депутат облдумы задержан в Ярославской области

Ярославль, 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, сообщил источник ФАН. В настоящее время причина его задержания неизвестна.

Официальных данных о задержании Фомичева пока нет. В полиции информацию пока не комментируют. В СМИ есть версия, что полицейские действия в отношении чиновника связаны с задержанием управляющего ярославским отделением банка ВТБ Ильи Гофтмана.

Роман Фомичев возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Также он занимается вопросами градостроительства, транспорта, безопасности и качеству автомобильных дорог.

Следственным управлением СКР по Республике Адыгея в отношении главы Майкопа возбуждено уголовное дело. Его подозревают в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Материалы поступили из УФСБ России по Республике Адыгея, сообщал ФАН.