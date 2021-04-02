Песков подтвердил информацию о предстоящей встрече Путина с Пашиняном

Москва, 2 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам представителя Кремля, стороны обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Кроме того, будет поднят вопрос о парламентских выборах в Армении. Песков уточнил, что встреча будет двусторонней.

Ранее о планах Пашиняна провести встречу с Путиным сообщила пресс-секретарь главы Правительства Армении Мане Геворгян. По ее словам, мероприятие состоится 7 апреля в Москве.