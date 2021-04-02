Песков назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Москва, 2 апреля. Действительность на линии соприкосновения в Донбассе можно назвать пугающей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, провокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в Донбассе стали не единичными, а множественными.

При этом он указал, что возможное усиление войск НАТО вокруг Украины будет требовать от России дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.

Ранее в МИД РФ сообщили, что разговоры о грядущем военном конфликте России и Украины являются недостоверной информацией.