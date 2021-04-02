Мосбиржа намерена бороться с недобросовестными практиками на торгах

Москва, 2 апреля. Правила честной конкуренции на бирже представит Московская биржа в своем этическом кодексе.

Вероятность недобросовестных практик на фондовом рынке будет минимизироваться с помощью этического кодекса, разработанного Московской биржей совместно с Центробанком и крупными игроками рынка. Об этом пишет РБК.

Помимо регулятора, в создании документа принимали участие Сбербанк, «Альфа-банк», «Атон», а также «Альфа-капитал». Предполагается, что наблюдательный совет Мосбиржи может одобрить этический кодекс в апреле.

Директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова заявила, что за принятием кодекса последует создание специального этического комитета, который включит различных экспертов от участников рынка и Банка России. Грекова считает, что некоторые рекомендации, выработанные в рамках комитета, смогут стать в будущем правилами биржи. Кодекс будет состоять из нескольких основных блоков рекомендаций. Контроль за соблюдением правил предлагается возложить как на регулятора, так и на участников рынка.

Данные торговой площадки засвидетельствовали ослабление биржевого курса доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи 2 апреля. Американский доллар снизился в начале дня до 76,2 рубля.