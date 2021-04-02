Особенности международной морской торговли раскрыли американские СМИ

Москва, 2 апреля. Характерные особенности морских грузоперевозок разобрали в средствах массовой информации США.

Американский журнал Foreign Policy решил обратить внимание на слабости мировой экономики, связанные со сферой морской торговли. Эксперты считают, что труд моряков недооценивается и не слишком известен общественности.

Ситуация с блокировкой судна в Суэцком канале показала, что глобальная экономика во многом зависит от надежности работы часового механизма, которым в данном случае является перевозка товаров по морю.

«Пробка в Суэце не очень-то удивляет тех из нас, кто занят в этой отрасли», — отмечает аналитик консалтинговой фирмы по оценке глобальных рисков Control Risks Кормак Макгэрри.

Аналитик говорит о том, что тенденция увеличения контейнерных судов наблюдается уже давно. Портов, способных принять такие судна, становится все меньше. Помимо проблем, связанных с размерами кораблей, в морской торговле актуальны перебои с навигацией из-за некорректных данных GPS, а также криминальный разбой и нападения на суда.

Миллионы рабочих по всему миру, используя инновационные технологии и технику работают над тем, чтобы логистическая система не давала сбоев в режиме 24/7. Авторы статьи призывают к большему интересу к сфере международных морских перевозок со стороны рядовых граждан, потому что, например, на задержку заказанного товара может влиять целое множество причин, и поэтому не стоит лишний раз раздражаться.

Транспортный коллапс в Суэцком канале имеет и положительную сторону. Иностранные транспортные компании с большим интересом смотрят на Северный морской путь, активно развиваемый Россией.