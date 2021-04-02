Военный эксперт Баранов рассказал, почему ВСУ не станут воевать «всерьез»

Киев, 2 апреля. ВСУ созданы для осуществления карательных операций и не заинтересованы в серьезных военных противостояниях, предполагающих большие жертвы, считает эксперт Сергей Баранов.

По словам политического социолога и автора доктрины «Русский Донбасс» Сергея Баранова, в сравнении с республиками Донбасса у Киева достаточно большая армия, которая за последние годы была значительно преобразована.

«Что такое украинская армия? Это армия, созданная в рамках ее военной доктрины для определенных целей: карательная операция в Новороссии, Слобожанщине… С серьезной армией они не готовы воевать — с российской, это армии другого типа, но с армиями ДНР и ЛНР они воевать готовы, это армии, похожие по своей структуре, вооружению», — подчеркнул Баранов.

При этом социолог отметил, что, поскольку Вооруженные силы Украины – это карательная армия, которая рассчитана на соответствующие операции и быструю победу, то в случае отсутствия скорого результата и появления вероятности массовых жертв, она откажется «всерьез воевать». А это уже в существенной степени снижает военный потенциал ВСУ.

Ранее стало известно, что на границе с Крымом прошли масштабные учения военных инженеров ВСУ.