«Спутник V» признали эффективным против южноафриканского штамма коронавируса

Москва, 2 апреля. Вакцина «Спутник V» способна защитить от южноафриканского штамма коронавируса. Такое заявление сделал глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург​​​.

Разработчики вакцины продолжают исследовать ее эффективность против разных мутаций SARS-CoV-2. Препарат «Спутник V» на 100% защищает от британского штамма коронавируса, а также значительно сокращает вероятность заражения южноафриканской разновидностью SARS-CoV-2, заверил Гинцбург.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал разработку Центра им. Гамалеи уже 11 августа 2020 года. Порядка 58 стран мира уже разрешили использование этого препарата на своих гражданах.