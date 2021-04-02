Ученые из РФ создали прибор для удаленного присмотра за пациентами с коронавирусом

Москва, 2 апреля. Ростех разработал прибор для дистанционного присмотра за состоянием пациентов с коронавирусной инфекцией. Такую информацию предоставили в пресс-службе корпорации.

Новое устройство способно на расстоянии отслеживать пульс, частоту дыхания, артериальное давление и другие жизненноважные показатели больных COVID-19. Легкий и компактный прибор получил название «Оберег».

Лечащий врач пациента сможет дистанционно считывать показания с устройства, объяснили в Ростехе. Гаджет работает в режиме реального времени по Wi-Fi или GSM, питание «Оберега» происходит от перезаряжаемых аккумуляторов.

Французские ученые создали тест на COVID-19, который любой желающий сможет провести с помощью мобильного телефона. Для получения результата необходимо нанести несколько капель жидкости из носа на специальный флеш-накопитель и вставить его в разъем смартфона.