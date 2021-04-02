Не для каждого, но для всех. На что должны идти налоги. Колонка Анатолия Вассермана

На навалах, организуемых известным неудачливым мошенником (в основном — по старой и потому легко раскрываемой схеме «фирма-прокладка»), то и дело видны плакаты в духе «власть украла мои налоги». Особо забавно, когда их держат не просто несовершенноумные, а ещё и несовершеннолетние, отродясь налогов не платившие. Но и взрослые вроде бы (по меньшей мере телесно) члены тоталитарной секты «либералы», основанной на вере в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество, любят рассказывать, что платят налоги, а потому вправе предписывать власти, на что их деньги можно (а порою и нужно) тратить.

Каждый из нас несомненно знает немало важных дел, неосуществимых силами одного человека, одного дома, одного квартала, одного города… Естественно наше желание получить в подобных случаях помощь государства. Ведь государство — конструкция, создаваемая обществом для решения общих для всего общества (или хотя бы значительной его части) задач.

Правда, любая сложная структура (в том числе и государство) требует немалых усилий на поддержание своей работы и зачастую обрастает собственными интересами, не проистекающими напрямую из её обязанностей. Многие даже полагают, что сложные структуры рано или поздно полностью замыкаются во внутренней деятельности, тратя на неё едва ли не все доступные им ресурсы. Такое и впрямь случается. Например, в легендарном военном флоте Британии после Второй Мировой войны едва ли не каждое сокращение числа боевых кораблей сопровождается ростом числа адмиралов. А в военно-морских силах Украины адмиралов больше, чем кораблей, способных вместить адмирала с положенным ему штабом. Но всё же большинство значимых структур тратит на целевые задачи несравненно больше, чем переваривает внутри себя.

Итак, государство собирает с нас налоги (не только привычный подоходный, но и акцизы — долю в цене товаров, и пошлины со всего пересекающего границы, и многие иные варианты) в конечном счёте ради действий в наших — в какой-то мере общих — интересах. Но может ли каждый из нас определить, в чём хотя бы его личный интерес? А уж про интересы общие и говорить нечего.

В системологии доказано: целое больше суммы своих частей — каждый новый уровень сложности системы порождает закономерности, не сводимые напрямую (без особо сложных рассуждений и/или расчётов) к закономерностям нижележащих уровней. Кстати, вышеупомянутый главный догмат тоталитарной секты «либералы» — вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество — не позволяет не то что изучать закономерности, возникающие на уровне общества как единого целого, но даже знать о существовании таких закономерностей, а потому неизбежно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью (иной раз — в клиническом смысле термина: вспомните хотя бы шаманские танцы в либеральном, по его собственным словам, руководстве Европейского Союза и Украины вокруг разработанных в Российской Федерации вакцин от нового коронавируса, существенно превзошедших по многим ключевым показателям все западные достижения).

Даже если мы осознаём какую-то потребность — вряд ли знакомы со многими путями её удовлетворения и способны сопоставить их. Приведу пример из военного дела — одного из увлечений всей моей жизни. Не только рядовой гражданин, но даже — страшно сказать! — верховный главнокомандующий не знает все виды вооружений, наличествующие и разрабатываемые в отечестве, не говоря уж о зарубежье. Не зря большинство подобных изделий создаётся по конкурсу, где участвует множество независимых коллективов: только по результатам сопоставления готовых плодов технического творчества удаётся определить (и то не всегда точно), какие из них заслуживают размножения. Может ли рядовой налогоплательщик определить, что из расходов на конкурс пошло впрок, а что затрачено впустую? А запланировать такие расходы?

Никто из нас не в состоянии охватить или хотя бы осознать всю сложность всего влияющего на нашу жизнь. Каждый вынужден почти во всём, что для него важно, полагаться на других и надеяться, что другие в своих делах не менее компетентны, чем он в своём. К управлению государством — в частности, сбору и расходованию налогов — это также относится. Разумеется, каждый может попробовать специализироваться в такой задаче, но даже депутаты, пребывающие в законодательном органе десятилетиями подряд (так, Джозеф Робинетт Джозеф-Робинеттович Байден до того, как стал вице-президентом при Бараке Хусейне Барак-Хусейновиче Обаме, был сенатором от родного Делавэра с 1973.01.03 до 2009.01.15 — 36 лет!), овладевают далеко не всеми премудростями контролируемых ими сфер деятельности. Те же, кто полагает возможным силой собственного разумения, без глубокого изучения и регулярных советов с другими, постичь всё попадающее в поле их зрения, да ещё и надеются, что на предмет их интереса не влияет ничто ими не замеченное, то и дело заставляют вспомнить давнее сетование: как жаль, что все точно знающие, как воспитывать детей, тренировать футбольные команды и управлять государством, уже нашли своё призвание в качестве парикмахеров и таксистов!