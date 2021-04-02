В NI рассказали о планах Пентагона по уничтожению роев дронов лазером

Вашингтон, 2 апреля. Американские военные планируют испепелять рои беспилотников при помощи лазерного вооружения, пишут аналитики из США.

Мотивом для создания оружия на основе лазерных технологий является угроза, которую представляют беспилотные летательные аппараты, отметил военный эксперт Крис Осборн в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, лазерный луч может быть масштабирован для получения необходимого разрушительного эффекта, а его скорость позволит моментально уничтожать дроны еще до того, как они смогут нанести удар.

Рои атакующих беспилотников могут весьма быстро передвигаться, приближаясь к цели, ввиду чего обычные системы противодействия им, к примеру, ракетное вооружение, могут оказаться малоэффективными в зависимости от возможностей искусственного интеллекта БПЛА и их электронного оборудования, уверен эксперт. Он уточнил, что в настоящий момент специалисты работают над масштабированием лазеров, чтобы добиться идеального соотношения между потребляемой ими мощностью и разрушительной силой.

«Мы измерили необходимое время, чтобы сжечь акриловый пластик, дерево и жесткий картон с расстояния 55 метров. Было замечено, что эффективность лазера пропорциональна мощности лазера и времени включения пушки», — приводит Осборн комментарий из эссе сотрудников Университета военных исследований США.

Действующие в автономном режиме беспилотники могут представлять большую проблему в рамках оказания противодействия, сказал американский генерал Джон Мюррей в беседе с NI. По его словам, в защитные системы должны быть интегрированы технологии на основе искусственного интеллекта, способные обнаружить приближающуюся угрозу и определить необходимые контрмеры, в частности, использование лазерного вооружения. Он подчеркнул, что нет ни одного человека, способного вовремя реагировать на действия роев дронов, действующих на поле боя в составе единой сети.

Искусственный интеллект уже способен определять степень угрозы, дальность действия оружия, погодные и географические факторы, а также рассчитывать положение точек для нанесения ударов, подчеркнул аналитик. По его словам, ИИ также может сравнивать ситуации и запоминать наиболее эффективные методы противодействия в тех или иных условиях.

«Лазер — это решение, которое может разрушать или перехватывать автономно запрограммированные беспилотники эффективнее, чем с помощью радиочастотных глушилок или любых других средств», — вновь приводит эксперт мнение работников Университета военных исследований.

Пентагон в настоящий момент рассматривает перспективы оснащения лазерами стелс-истребителей и эсминцев, а также в качестве элемента противоракетной обороны, отметил Осборн. Однако земная атмосфера негативно влияет на эффективность подобного вооружения, уточнил Мюррей в ходе интервью. По его мнению, из-за этого лазерное оружие никогда не станет основным, дополняя классические пушечные и ракетные системы ПВО.

Ранее доктор физико-математических наук Иван Ковш рассказал, в каких направлениях будет развиваться вооружение на основе лазерных технологий.