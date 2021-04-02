Третья супруга Владимира Познера стала залогом его долголетия

Москва, 2 апреля. Телеведущий Владимир Познер благодарит за свое долголетие третью супругу Надежду, которую встретил уже в солидном возрасте — в 74 года.

Судьбоносная встреча телеведущего с третьей женой Надеждой Соловьевой произошла в конце 90-х, через три года после возвращения Познера в Россию. Его пригласили на конференцию, посвященную борьбе с ВИЧ и СПИДом. Во время совещания в зал вошла женщина, увидев которую ведущий, по его собственному признанию, «обалдел».

Даже на второй деловой встрече Владимир Познер не мог справиться с волнением. Он уступил Надежде место – и сам того не заметив, случайно сел на фикус.

«Если бы мне сказали за неделю до этого, что мы расстанемся с моей женой, – а мы были женаты 37 лет – я бы ответил: «Вы сумасшедшие. Я уже старый человек», — признается Познер в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

По словам ведущего, именно неожиданный союз с Надеждой в буквальном смысле «оживил» его самого. Журналист, которому 1 апреля исполнилось 87 лет, благодарит за свое долголетие именно третью жену.

«Думаю, что если бы я не встретил Надежду, то меня бы не было сегодня. Я был бы уже, так сказать, на том свете», – объяснил Познер Борису Корчевникову.

Первый год отношений пары был очень тяжелым: телеведущий переживал из-за расставания со второй женой Екатериной Орловой и чувствовал себя виноватым. Хотя понимал, что этот брак себя изжил.