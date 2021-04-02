«Яндекс.Браузер» начал переводить текст с картинок

Москва, 2 апреля. Компания «Яндекс» сообщила о способности своего браузера переводить текст с картинок для лучшего поиска информации.

Согласно официальным данным, «Яндекс. Браузер» стал первым интернет-проводником, в котором появилась возможность встроенного перевода текста с картинки. Такую информацию сообщили в пресс-службе компании. Предполагается, что при помощи этой функции пользователи смогут искать информацию на зарубежных сайтах без каких-либо трудностей.

«Это стало возможным благодаря «Яндекс.Переводчику» и технологиям компьютерного зрения», — сообщили разработчики.

В данный момент перевод текста с картинки осуществляется в несколько этапов. Изначально при помощи компьютерного зрения браузер выделяет необходимые надписи, а затем перенаправляет их в «Яндекс.Переводчик». В случае, если пользователю потребуется перевод всего текста на сайте, на картинках появится кнопка «Перевести».

Сейчас эта функция доступна для Windows и бета-версии Android. В ближайшем будущем она появится в браузере для остальных платформ, а до конца года — для iOS, добавили в компании.

В конце марта стало известно, что компания «Яндекс» впервые за 13 лет кардинально изменила логотип, а его новый вариант уже появился на главной странице поисковика. Логотип можно будет увидеть на изображениях продуктов, входящих в систему сервисов «Яндекса».