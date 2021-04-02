Татьяна Буланова намекнула на темное прошлое Иосифа Пригожина

Санкт-Петербург, 2 апреля. Знаменитый российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сегодня отмечает свой день рождения, ему исполнилось 52 года. В разговоре с корреспондентом ФАН его уже поздравил певец, солист группы «На-На» Владимир Политов. А вот певица Татьяна Буланова неохотно присоединилась к поздравлениям, намекнув на темное прошлое продюсера.

«То, что я знаю, а знаю я его с 90 года, не хочу говорить», — отрезала артистка.

Знакомство Булановой и продюсера случилось в 90 годах, тогда Пригожин занимался организацией первых сольных концертов артистки. Вероятно, именно этот период до сих пор не дает покоя исполнительнице.

Самый громкий скандал того времени между знаменитостями возник на почве финансового недопонимания. Именно эта тема широко обсуждалась в СМИ. Вопрос был решен, но какие-то обиды могли у знаменитостей остаться. Может, причиной ссоры этих ярких персон шоу-бизнеса стали деньги или произошел другой конфликт, но Татьяна Буланова все же сказала несколько поздравительных слов.

«Пожелаю ему просто здоровья и счастья», — кратко заключила знаменитость.

Сейчас Иосиф Пригожин ведет активную творческую деятельность. Не так давно он прокомментировал новости о проблемах с выбором композиции для исполнения вместо гимна для российских спортсменов на международных соревнованиях. Продюсер считает, что песня его супруги, певицы Валерии, «Часики» может стать подходящей альтернативой для российской сборной на Олимпийских играх.