Ростовскому экс-главе департамента автодорог грозит статья за злоупотребление полномочиями

Ростов-на-Дону, 2 апреля. Мэрию города недавно покинул директор департамента автодорог. По данным источника, он может стать фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.

Правоохранители установили, что несколько лет назад Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры занималась конкурсом на обслуживание городских ливневок. Чиновник якобы привел в организацию никак не связанного с ней человека. Ему было поручено готовить конкурсную документацию. Сумма контракта составляла 26,8 млн рублей.

Приглашенный со стороны человек не только потом разместил документацию на онлайн-площадке, но и стал рассматривать заявки участников. В частности, он давал рекомендации насчет того, кого не допускать к участию. Кроме того, у этого человека был доступ к цифровой подписи руководителя дирекции.

Сотрудники компании-победителя потом подтвердили правоохранителям, что указанное лицо участвовало в подготовке документации, получив за это 10 тыс. рублей. Материалы по данному факту уже направлены в ФАС. Ведомство выявило нарушения.

Экс-руководитель продовольственной службы Южного военного округа понес наказание. За мошенничество и злоупотребление полномочиями он получил восемь лет лишения свободы, сообщал ФАН.