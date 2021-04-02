Джордж Кент обеспокоен «холодными отношениями» Вашингтона и Тбилиси

Вашингтон, 2 апреля. Грузия рискует потерять поддержку со стороны Сената США. Об этом заявил американский госсекретарь Джордж Кент.

По его словам, Тбилиси может потерять «добрую волю» со стороны Вашингтона из-за политического кризиса, который появился после парламентских выборов. Действующая власть и оппозиция Грузии уже несколько месяцев не могут найти компромисс. Кент напомнил, что США выделили Тбилиси около 500 млн долларов после провозглашения независимости.

«Думаю, грузинское правительство рискует доброй волей сенаторов, которые оказали Грузии эту помощь», — сказал госсекретарь.

Кент добавил, что отношения между Вашингтоном и Тбилиси «охладели» после ситуации с российским журналистом Владимиром Познером, поскольку тот является гражданином США.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассказал, чем обернется для республики инцидент с ведущим Первого канала.