Адресованная Господу записка Жванецкого впечатлила Познера

Москва, 2 апреля. Телеведущий Владимир Познер рассекретил содержание записки, которую его друг, покойный писатель-сатирик Михаил Жванецкий, оставил в Стене Плача в Иерусалиме.

Познер объяснил, что в Израиле существует древняя традиция оставлять записки между камней Стены Плача, уцелевшей после разрушения Второго Храма. Жванецкий при посещении святыни иудаизма тоже написал послание, адресованное Господу.

Содержание записки было настолько необычным, что сумело впечатлить Познера.

«Я спросил, что он написал. Он ответил: «Я оставил свой номер телефона». Чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего. Я бы оставил такую же записку», — поделился телеведущий в программе «Судьба человека».

Жванецкий скончался 6 ноября прошлого года в возрасте 86 лет. Похоронили известного писателя-сатирика на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой актрисы театра и кино Галины Волчек.