Украина ополчилась на российского комика-стендапера Ивана Абрамова

Киев, 2 апреля. Майские концерты российского комика-стендапера Ивана Абрамова в ряде украинских городов могут оказаться под запретом из-за его выступления в Крыму.

Абрамов, известный по участию в КВН в качестве капитана команды «Парапапарам», запланировал концерты в Одессе, Киеве, Харькове и Днепре. Служба безопасности Украины, узнав о намерениях комика, ополчилась на него и начала настоящую охоту.

Стендаперу могут закрыть въезд в страну из-за выступления в Симферополе в 2019 году. По мнению так называемого «представительства президента Украины в Крыму», Абрамов будто бы нарушил действующее законодательство и порядок пересечения административной границы.

Такие нападки в адрес россиянина свидетельствуют о том, что Киев по-прежнему отказывается признавать законное воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в результате народного референдума в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

«Представительство обратилось в Госпогранслужбу Украины и Службу безопасности Украины с просьбой учитывать предоставленные данные во время прохождения нарушителем пограничного контроля и вынести соответствующее решение в отношении гражданина Абрамова», — говорится в сообщении «ведомства» в Facebook.

Комик далеко не единственный, кому Украина, не желающая принять российский статус Крыма, запретила или еще только пытается закрыть въезд. В начале марта в «черный список» попала модель, певица и телеведущая Елена Галицына.