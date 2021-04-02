Молодая жена Петросяна прогулялась по Москве в «красных трусах»

Москва, 2 апреля. Жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — в очередной раз удивила поклонников необычным образом. На прогулку она отправилась в свитере с принтом красных трусов.

Супруга Петросяна не скрывает, что любит наряжаться и следит за модными трендами. Она часто получает комплименты от фанатов о своем внешнем виде и умении подбирать эффектные образы. Однако последний из них недавно сразил подписчиков наповал. Необычным нарядом Татьяна Брухунова похвасталась на личной странице в Instagram.

В кадре, который был сделан во время прогулки по Москве, она позировала в вязаном комплекте бежевого цвета, состоящем из свитера и брюк. Главная изюминка наряда была на спине — сзади полувера сымитировано изображение голого тела в красных трусах. Под снимком супруга Петросяна поспешила поздравить публику с Международным днем юмора.

«1 апреля! Спонсор всех обернувшихся глаз - мой свитер!» — написала она.

Подписчики Брухуновой неоднозначно оценили оригинальный наряд. Одни назвали образ нелепым, тем более для женщины, ставшей полгода назад мамой. Другие же поддержали в комментариях звезду, с иронией отметив, что это свитер для настоящей жены юмориста.

«Татьяна только обновки выгуливает. А где прогулки с ребенком?»; «Неожиданно такое на Тане увидеть»; «Ну только в День смеха можно надеть такой свитер. А так неприлично!» — отреагировали фолловеры.

Евгений Петросян ради Брухуновой в 2018 развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. Бывшие супруги до сих пор делят совместно нажитое имущество, а недавно артистка захотела отсудить у экс-супруга деньги, потраченные им на еду.