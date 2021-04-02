Телеканал «Ю» подтвердил перезапуск «Дома-2»

Москва, 2 апреля. Перезапуск популярного реалити-шоу «Дом-2» состоится на канале «Ю». Скандальная телестройка начнет выходить в эфир 19 апреля.

Еще в декабре прошлого года ТНТ удивил зрителей объявлением о закрытии проекта. Долгое время не было известно, вернется шоу в эфир или же нет. Но недавно появились сообщения о его перезапуске на «Ю».

Телеканал подтвердил эту информацию и подчеркнул, что реалити-шоу сохранит классический формат. В роли ведущих на экраны вернутся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Влад Кадони, Ольга Орлова и Андрей Черкасов.

«Канал также планирует оставить звездную команду участников реалити, к которой присоединятся и новые герои», — уточнили представители «Ю».

Телестройка будет выходить в эфир под названием «Дом-2. Новая любовь».

Примечательно, что далеко не все разделяют энтузиазм поклонников шоу. Против перезапуска высказалась ранее его бывшая ведущая Катя Жужа. Она порадовалась закрытию «Дома-2» и заявила, что передачу нельзя смотреть детям.