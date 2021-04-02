Виктор Золотов оценил действия спецназа Росгвардии на учениях в Арктике

Дудинка, 2 апреля. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов высоко оценил подготовку бойцов спецподразделений Росгвардии, участвовавших в учениях за Полярным кругом. Глава ведомства наблюдал за их ходом в морском порту Дудинка Красноярского края.

Бойцам подразделений СОБР и войскового спецназа пришлось нейтрализовать преступную группу, захватившую, по легенде учений, контейнеровоз. Эта операция стала одним из этапов тактико-специальной подготовки спецподразделений Росгвардии, действующих в Арктической зоне на объектах повышенной опасности.

По сценарию, преступная группа проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. Объектом посягательств злоумышленников стали перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества. Условные преступники захватили заложников из числа судовой команды.

В штурме захваченного судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа «Витязь», СОБРа «Рысь» ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска и Чеченской Республики, а также отряды войскового спецназа. Как отметил директор Росгвардии Виктор Золотов, поставленную задачу по освобождению заложников и нейтрализации преступников бойцы выполнили в полном объеме.

По завершении промежуточного этапа Виктор Золотов объявил благодарность личному составу, принимавшему участие в подготовке учений, а также провел церемонию награждения сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии.

Директор Росгвардии подчеркнул, что при крайне низких температурах Арктической зоны росгвардейцам предстоит отработать вопросы организации холодных ночевок, парашютного десантирования, а также использования специальных транспортных средств.

Учения Росгвардии в Арктике продолжаются. Спецназовцам еще предстоит совершить марш-бросок на снегоходах и багги. Они, преодолев две тысячи километров, должны выйти в аэропорт Диксон с целью отработки действий по ликвидации террористической угрозы на удаленном объекте гражданской авиации. Генерал армии Виктор Золотов пожелал участникам учений удачи на этом непростом этапе и выразил уверенность, что и эта задача будет выполнена на высоком профессиональном уровне.