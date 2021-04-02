Данила Козловский и Александр Петров исполнят главные роли в сериале для «России-1»

Москва, 2 апреля. Популярные российские актеры Данила Козловский и Александр Петров исполнят главные роли в сериале режиссера Валерия Тодоровского «Надвое».

Съемки многосерийного фильма для телеканала «Россия-1» и онлайн-сервиса more.tv будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге. В кадре появятся также Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Картина «Надвое» расскажет о поездке двух друзей и коллег в город на Неве.

«В Северной столице герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни», — передает RT сообщение пресс-службы «России-1».

В апреле на экраны выйдет фильм «Чернобыль» с участием Козловского. Он не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером и режиссером картины.