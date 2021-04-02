Бывшего нижегородского депутата заподозрили в отмывании миллиардов рублей

Нижний Новгород, 2 апреля. В офисах бизнесмена и экс-депутата городской думы Нижнего Новгорода Михаила Жижина прошли обыски по делу об отмывании денег.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета подозревает, что компания «Гармония-Нижегородец», которой руководит Жижин, занималась незаконными финансовыми операциями и выводила миллиарды рублей за рубеж.

Кроме того, силовики заинтересовались действиями других лиц. Обыски прошли в коттедже, где под домашним арестом проживает директор подконтрольных компании «Гармония-Нижегородец» ООО «Юта» и ООО «Юта-НН» Сергей Моторкин. Он является близким другом и доверенным лицом Жижина.

Фигуранта уголовного дела задержали в Испании в середине декабря 2020 года. Бизнесмена заподозрили в отмывании денег и попытках подкупа местных политиков и чиновников. В 2021 году правоохранители отпустили Жижина.

Дело о хищении денег дольщиков направлено в Одинцовский городской суд, сообщал ФАН.