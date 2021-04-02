Гузеева о своем райдере на телешоу: Билан должен быть седым, иначе будет меня старить

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала во время съемок проекта «ТикТок Талант» о своем необычном райдере, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».
«ТикТок Талант» — первое подобное телевизионное шоу в данном видеохостинге (социальной сети). Ведущие — Регина Тодоренко и Роман Каграманов, а члены жюри — Лариса Гузеева, Дима Билан и звездные тиктокеры.
После дебютного выпуска Гузеева поделилась информацией о том, какие условия она выставила организаторам.
«Я здесь [самая] возрастная, — заявила она. — И первое, что я сказала: «Билан должен быть седым, иначе он меня будет старить».
Относительно Каграманова же она бросила следующую фразу: «Я выгляжу лучше Регины, просто этот тиктокер ее старит».
Во втором отборочном туре, который вышел в эфире «Пятницы!» накануне, компанию Гузеевой и Билану в жюри составили так называемые звездные тиктокеры Юлия Гаврилина и Артур Бабич.
Напомним, что согласно правилам проекта «ТикТок Талант» судьи никак не влияют на судьбу участников — и финалистов и победителя будут выбирать зрители путем голосования.
По итогам первого отборочного тура в решающую стадию попали Кирилл Колесников из Санкт-Петербурга, Арина Росс из Москвы и Юлия Гарехт из Оренбурга.
Во втором отборочном туре участвовали тиктокеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Пятигорска и других городов России.
Ранее стало известно, что Лариса Гузеева, давно уже ведущая на Первом канале свадебное ток-шоу «Давай поженимся!», кардинально изменила свой стиль ради нового молодежного проекта на «Пятнице!».