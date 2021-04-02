Астролог Богданова рассказала, кому из знаков зодиака повезет весной и летом

Санкт-Петербург, 2 апреля. Чего стоит ожидать знакам зодиака в ближайшее время и чего ни в коем случае нельзя делать ни одному из них, рассказала практикующий астролог, член Союза астрологов России Юлия Богданова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я бы не стала говорить, что конкретным знакам зодиака сулит удача в ближайшие несколько месяцев. Но отмечу важные события, которые ждут нас уже в весенний и летний период, — лунное и солнечное затмение. Лунное затмение будет 26 мая, солнечное — 10 июня. У них есть напряженные показатели, связанные с Юпитером и Нептуном. Поэтому в эти дни нужно особенно осторожно принимать решения о заграничных поездках и о подписании документов», — сообщила Юлия Богданова.

По ее словам, за пять дней до затмения и пять дней после лучше не планировать важные дела.

«Кроме того, уже 14 мая планета счастья и изобилия Юпитер окажется в знаке Рыб, и два с половиной месяца можно наблюдать раскрытие тайных дел. Все подробности будут просто всплывать. СМИ постоянно будут сообщать о подобных случаях», — заявила астролог.

В этой связи она посоветовала рассказать вторым половинкам все секреты до 14 мая. Потом все тайное может стать явным, предостерегла Юлия Богданова.

«Ну и в целом, весна и лето 2021 года не подходят для больших покупок и серьезных вложений в недвижимость. Это касается всех знаков зодиака», — подытожила специалист.

Ранее ФАН сообщал, что астрологи назвали знаки зодиака самых страшных серийных маньяков.