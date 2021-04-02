Мошенники обогатились на 14 млн рублей за счет жителей Мордовии в марте

Саранск, 2 апреля. Доверчивые жители Мордовии продолжают попадать на удочку злоумышленников. Только в марте они лишились 14 миллионов 150 тысяч рублей.

В рейтинге самых популярных способов обмана лидирующие позиции занимает уже ставшее классикой среди мошенников «предотвращение» хищения средств со счета. Это так называемая помощь правоохранителям и сотрудникам банка. Пытаясь сберечь свои «кровные», люди лишились восьми миллионов рублей. Только на днях молодой житель Мордовии отправил злоумышленникам 955 тысяч рублей.

Второе место занимают сайты с бесплатными объявлениями. Здесь мошенникам поистине есть где «разгуляться». На их удочку попадают как продавцы, так и покупатели. Преступники наживаются на тех, кто желал приобрести детские товары, телефоны, диваны и даже лекарства. Только в марте за счет доверчивых пользователей Сети они обогатились почти на три миллиона рублей.

Как выяснилось, пользоваться сервисом поиска попутчиков тоже небезопасно, как и соцсетями. Мошенники «играют» на чувствах и сострадании пользователей. Одна из пострадавших перевела им 146 тысяч рублей, будучи уверенной, что помогает знакомой собрать средства на операцию ребенку. В списке популярных способов обмана — электронные торги.

Ранее ФАН писал, что более 200 коррупционных преступлений выявлено за год в Мордовии. В основном, «нечистыми на руку» оказались госслужащие.