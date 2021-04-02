Жители Великобритании упрекнули НАТО из-за «перехватов» российских самолетов

Лондон, 2 апреля. Полеты российской военной авиации в Северной Атлантике стали ответом Москвы на активность американских B-1B у границ РФ, считают жители Великобритании.

Статья, рассказывающая о десяти «перехватах» самолетов ВКС РФ истребителями Североатлантического альянса в Северной Атлантике, а также в районах Черного, Балтийского и Северного морей, была опубликована британским изданием The Daily Mail. Руководство НАТО ранее сообщило о «перехвате» шести групп российских самолетов вблизи рубежей блока.

Публикация британских журналистов вызвала бурную реакцию среди читателей, которые подчеркнули, что действия России обусловлены воздушными миссиями американских бомбардировщиков, базирующихся на норвежской территории вблизи границ РФ.

«Американские B-1B, дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. Это взаимная деятельность», — написал один из пользователей британского сегмента Сети.

«Оставьте в покое бедных россиян, они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии», — сыронизировал другой комментатор.

Также британцы поставили на место НАТО, напомнив, что российская авиация, «перехваченная» западными истребителями, находилась в международном воздушном пространстве. Другой житель Великобритании подчеркнул, Лондон участвует в агрессии в отношении РФ, не пытаясь решить проблему с незаконными мигрантами и защитить от них население страны.

«Они в международном воздушном пространстве», — подчеркнул житель Великобритании.

«Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от «туристов» с лодок?», — удивился другой пользователь.

Ранее жители Болгарии, самолеты которой принимали участие в «перехвате», с иронией отнеслись к действиям ВВС своего государства.