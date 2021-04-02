Американские СМИ рассказали, как Китай контролирует США изнутри

Вашингтон, 2 апреля. Коммунистическая партия Китая через аффилированные организации контролирует американские мозговые центры и даже службу охраны президента Джо Байдена, пишет National Pulse.

Американское издание опубликовало расследование, посвященное деятельности Коммунистической партии Китая по влиянию на США через аффилированные организации. Чаще всего это частные институты и фабрики мозгов, регулярно предоставляющие Белому дому аналитические данные и рекомендации. Также, как сообщает National Pulse, служба кибербезопасности КПК «хвасталась» уровнем вовлеченности во внутренние дела Америки.

«Управление кибербезопасности Коммунистической партии Китая хвасталось одной из самых важных связей между президентскими выборами в США в 2020 году, пандемией COVID-19, а также группами и отдельными лицами, выступающими за то, чтобы остановить президента (многие американские консервативные СМИ продолжают называть экс-президента США Дональда Трампа действующим главой страны. — Прим. ред.) Дональда Трампа и его опасную для КНР программу», — пишет издание.

National Pulse не приводит ссылки на свои источники информации в Китае, но подробно рассказывает о влиянии американской неправительственной организации «Институт Бергрюна» на ход американских президентских выборов. Организация привлекла внимание консервативных газетчиков программой «Проект целостного переходного периода», предусматривающей захват государственной власти командой нынешнего президента США Джо Байдена в случае победы на выборах Дональда Трампа. Ранее издание уже публиковало расследование, в котором доказывало китайское финансирование американской неправительственной организации и попытки КНР контролировать Белый дом изнутри.

Ранее стало известно о структуре кредитов, предоставляемых Китаем развивающимся странам. Китайские кредиторы вынуждают заемщиков исключать кредит из списка реструктуризации Парижского клуба и сопровождались заключением залогового акта в «удобном для кредитора» банке.