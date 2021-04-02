В Бразилии разрешили раскапывать старые могилы для захоронения умерших от COVID-19

Сан-Паулу, 2 апреля. Власти крупнейшего бразильского города Сан-Паулу разрешили раскапывать старые могилы, для того чтобы освободить места для умерших из-за COVID-19. Останки тел перевозят в другие места, об этом сообщило издание Notifalcon.

En São Paulo exhuman tumbas antiguas para hacer espacio a entierros de fallecidos por covid-19 https://t.co/rfOPaxM1IN — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) April 1, 2021

Работы по перезахоронению начались на кладбище Вила-Нова-Кашуэйринья на севере Сан-Паулу. Работники выкапывают останки тел, раскладывают по мешкам и вывозят в другие места. Власти пошли на этот шаг из-за того, что город бьет рекорд по захоронениям с начала пандемии. 30 апреля было похоронено 419 человек. По словам властей, если бразильцы продолжат гибнуть от COVID-19 в таком темпе, то необходимо будет принимать дополнительные чрезвычайные меры. В городе также разрешили хоронить людей ночью.

По состоянию на 30 марта во всем штате Сан-Паулу зарегистрировали 1,2 тыс. погибших от COVID-19, что также стало рекордом по смертности за день. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались более 73,4 тыс. человек.

#Deportes El esperado Opening Day de las Grandes Ligas, jornada en la cual se verá en acción a Gerrit Cole, por el equipo de los Yankees, será este #1Abril. https://t.co/E96TPpMzs2 — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 1, 2021

В настоящее время многие штаты Бразилии переживают коллапс системы здравоохранения из-за стремительного распространения заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в стране регистрируется более 90 тыс. случаев заражения, в больницах не хватает аппаратов ИВЛ и кислорода. Бразилия является лидером по количеству зараженных в Латинской Америке — заболели более 12 млн человек.

В стране третьи сутки подряд погибает более 3,6 тыс. человек за день, что является беспрецедентным уровнем для всех стран мира. Общее количество жертв пандемии в Бразилии на текущий момент составляет 325,5 тысячи.

Столь печальная статистика объясняется тем, что Болсонару долгое время отрицал опасность пандемии, называл ее «обычным гриппом» и критиковал вакцины.