На Алексея Навального в покровской ИК-2 заведут специальную «карту голодающего». Такие меры предпринимают в обязательном порядке, когда один из осужденных объявляет голодовку.

Текущее положение основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) можно охарактеризовать как отчаянное. Изначально Навальный заявлял, что у него отнимается нога и болит спина, однако после проведения соответствующей оценки медики сообщили о стабильном и удовлетворительном состоянии здоровья. ФАН обратился к политологу Сергею Карнаухову с просьбой прокомментировать ситуацию.

Голодовка как тактика

Навальный объявил голодовку в колонии 31 марта, требуя оказания медпомощи якобы из-за болей в спине и ноге. В управлении ФСИН во Владимирской области в свою очередь сообщили, что блогер прошел плановое медицинское обследование.

Стоит отметить, что представители несистемной оппозиции нередко выбирали тактику голодовки с целью публичного привлечения внимания. Например, к подобным мерам прибегала соратница Навального Любовь Соболь — объявив голодовку, она выражала протест в связи с отказом допустить ее кандидатуру до выборов в Мосгордуму. К результату, которого она ожидала, то есть к допуску, этот радикальный шаг не привел.

В декабре 2020 года голодовку также объявлял лидер движения Левый фронт Сергей Удальцов. Причиной послужило обвинение мужчины в организации несогласованного митинга возле правительственного здания. Его осудили по статье 20.2 КоАП и дали десять суток ареста.

Еще один случай голодовки произошел в январе того же года — волонтер калининградского штаба Навального Рагнар Рейн был арестован на трое суток за организацию несанкционированной акции 23 января по аналогичной с Удальцовым статье. Все описанные случаи были забыты общественностью, что говорит о неэффективности тактики такого рода.

В истории с Навальным прослеживается четкий мотив: он заинтересован в том, чтобы покинуть исправительную колонию, и ищет для этого любой предлог. В экспертном сообществе ранее озвучивали версию, что сам основатель ФБК не ожидал, что его могут посадить на длительный срок, надеясь на поддержку коллективного Запада. Действительно, лидеры ряда европейских государств, США и ЕСПЧ призвали освободить его из колонии. Однако в Минюсте назвали постановление Европейского суда по правам человека невыполнимым, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал вердикт, который вынесли в Страсбурге, как вмешательство во внутренние дела страны.

До чего может довести «отчаяние» Навального?

В комментарии журналисту ФАН доцент РАНхИГС Сергей Карнаухов объяснил, что объявленная основателем ФБК голодовка может закончиться изменением порядка его содержания в ИК-2.

«Голодовка вообще ни к чему не приведет. Максимум, что он получит, — отдельная камера, в которой будет содержаться в связи с суицидальным поведением и грубым нарушением режима отбывания наказания», — отметил эксперт.

Алексей Навальный должен иметь общее представление о бессмысленности своих действий в рамках внутриполитической повестки. По мнению Карнаухова, основателя ФБК скоро могут признать психически невменяемым.

Если блогер продолжит голодовку, его могут начать кормить в принудительном порядке: либо посредством введения питательной смеси через ротовую полость, либо ректальным способом — питание организовывается через доставку питательных веществ в прямую кишку с помощью специальной техники. Подобные меры регулируются действующим законодательством.

Как отметил в своей работе доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии Кузбасского института ФСИН Егор Новиков, перед началом принудительного кормления осужденному должны сообщить, каким способом будет осуществляться процедура — оральным или ректальным. О втором способе Федеральному агентству новостей также рассказывал полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макеенко.

Что касается настоящей причины, почему Навальный решил прибегнуть к голодовке, то в данном случае речь идет об отработке методички, рекомендованной западным руководством, заключил Карнаухов. Таким образом блогер пытается посеять информационный хаос, хотя сам понимает, что это бессмысленно, поскольку РФ уже неоднократно демонстрировала приверженность к сохранению суверенитета и нетерпимость к любым попыткам иностранного вмешательства.