«Похищенная» новосибирская школьница сидит в соцсетях и блокирует друзей за вопросы

Новосибирск, 2 апреля. Подросток, заявившая о своем похищении, спокойно сидит в интернете и не выходит на связь с людьми, которые пытаются отправить ей сообщения или позвонить.

Как сообщил источник ФАН, знакомый ситуацией, 15-летняя девочка специально добавляет в черных список тех, кто переживает о ее местонахождении.

Школьница пропала днем 18 марта, а позже через социальные сети связалась со своей матерью и сообщила, что ее удерживают неизвестные люди. Мать девочки обратилась в полицию. По факту незаконного лишения свободы подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Специалисты продолжают проводить поиски пропавшей.