Глава региона не принял отставку министра образования Бурятии и отправил его в отпуск

Улан-Удэ, 2 апреля. Министерство образования Бурятии оказалось в эпицентре скандала после проведения обысков в рамках уголовного дела. Руководитель ведомства Баир Жалсанов подал заявление об отставке.

Глава региона Алексей Цыденов не подписал документ. Согласно его резолюции, министр пока уходит в отпуск без содержания. Свое решение Цыденов обосновал тем, что пока у полиции «нет официальной информации».

Речь идет о расследовании мошенничества и хищения денег. По данным следователей, средства были выделены на нужды системы дошкольного образования. Для подтверждения факта освоения денег были предоставлены документы с ложной информацией. Жалсанов в своем прошении об отставке подчеркнул, что трудился честно и рассчитывает на объективность при расследовании.

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