Ведущий программы «Игра в правду» Сергей Белоголовцев отмечает 57-летие

Москва, 2 апреля. Звезда юмористических программ « 33 квадратных метра» и «О.С.П.-студия», актер Сергей Белоголовцев 2 апреля принимает поздравления с днем рождения — ему исполнилось 57 лет.

Белоголовцев получил образование горного инженера, но еще во время студенчества игра в КВН открыла ему путь на эстраду, а потом и на телевидение. Сначала шоумену доверяли только эпизодические роли в кино и сериалах. Популярность к Белоголовцеву пришла после первых эпизодов программ «33 квадратных метра» и «О.С.П.-студия». В 2006 году он получил главную в мелодраме «Цвет неба», где сыграл героя-любовника.

«Я у Максима Виторгана в двух спектаклях принимал участие: это спектакль «Кто» и спектакль «В городе Лжедмитрове», где я играл роли серьезные, роли тяжелые, роли таких опасных людей. Я думаю, знаете, мне это по силам», – поделился актер.

Вот уже несколько лет Сергей Белоголовцев является ведущим передачи «Игра в правду» на телеканале «МИР». По признанию актриса, к каждому выпуску он готовится как к первому экзамену.

«Посмотрите на эту декорацию — это волшебство! Вот костюм, а? Я думаю, что такие мастера, как Джей Лено и Дэвид Леттерман из-за океана, увидев бы такую студию, просто от зависти удавились бы», – поделился эмоциями Белоголовцев от работы над программой в интервью корреспонденту «МИР24».

Вчера в День смеха, 1 апреля, день рождение отмечала актриса Ольга Дроздова. Супруг Дмитрий Певцов весьма оригинально поздравил с 56-летием свою жену на личной странице в Instagram.