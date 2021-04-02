Объяснена связь скорости приема пищи и развития ожирения

Лондон, 2 апреля. Лучшим способом избежания набора лишнего веса является медленное употребление пищи, рассказали диетологи из Бристоля и Роэхэмптона.

Британские ученые провели исследование, участниками которого стали 800 детей и взрослых. Каждый доброволец прошел опрос в ходе которого рассказал о своих физических параметрах, пищевых привычках и устоявшемся рационе. В итоге диетологи сделали вывод: скорость питания напрямую связана с набором веса.

Исследователи также обнаружили закономерность, что дети, родившиеся первыми, едят быстрее других членов семьи. При этом малыши, у которых нет братьев и сестер, обычно никуда не спешат, поэтому не имеют проблем в виде ожирения.

Добавление в рацион селена может способствовать борьбе с ожирением и ранним старением. Доказать это удалось после проведения эксперимента на мышах, сообщили ученые из Соединенных Штатов.