Названа причина массовых сокращений на заводе станков в Новосибирске

Новосибирск, 2 апреля. В правительстве Новосибирской области рассказали о причинах и сроках массового сокращения сотрудников ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Как уточнили в правительстве региона, на этой неделе сотрудники завода отправлены в производственный простой до 25 мая из-за отключения электроэнергии на предприятии. Подача электричества на завод полностью прекращена с 31 марта из-за неуплаты.

На финансовую ситуацию сказалось то, что за последние четыре года в ПАО «Тяжстанкогидропресс» сменилось три собственника и пять генеральных директоров.

«В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к ООО СМЦ «Стиллайн», которое получило кредит на сумму 750 млн рублей, оформив в качестве поручителя «Тяжстанкогидропресс». С выплатой данного кредита у «Стиллайн» возникли затруднения, решением Арбитражного суда оно признано банкротом, назначен временный управляющий. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом перешло к группе БКС», — рассказали в облправительстве.

Напомним, под массовое сокращение попало 325 сотрудников завода, которым предприятие задолжало несколько десятков миллионов рублей заработной платы.

«Причиной образования задолженности по заработной плате стало приостановление операций по банковским счетам организации в связи с наличием задолженности по уплате налогов», — сообщили в правительстве региона.

Ранее глава новосибирского профсоюза работников промышленности Евгений Плахов рассказал ФАН, что рабочие готовят акции протеста с требованиями выплатить заработную плату и не закрывать завод.