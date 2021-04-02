Младшему наследнику Тимати требуется медицинская помощь

Москва, 2 апреля. Модель и телеведущая Анастасия Решетова ищет врача для маленького сына Ратмира, которого родила от рэпера Тимати (Тимура Юнусова).

Решетова рассказала о проблемах со здоровьем мальчика, общаясь с подписчиками в Instagram. Один из фанатов попросил знаменитость посоветовать хорошего остеопата для ребенка. Но оказалось, что телеведущая сама находится в поисках.

У младшего наследника Тимати косоглазие, ему требуется медицинская помощь.

«У Ратмира все-таки немного косит глазик, хотя он уже переступил годовалый возраст. Думала, пройдет, но нет. Может, зажимы есть какие-то. Выясним», — призналась экс-возлюбленная рэп-исполнителя.

В настоящее время на канале ТНТ выходит шоу «Ты — топ-модель» с участием Решетовой. Параллельно транслируется передача «Холостяк» с Тимати. Поклонники звездной пары пристально следят за эфиром, поэтому недавний обморок телеведущей их не на шутку взволновал.

Решетова затем «подлила масла в огонь» и пообещала рассказать в апреле о неком важном событии в ее жизни. Фанаты предположили, что модель ждет второго ребенка.