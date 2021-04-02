Замглавы МИД РФ назвал фейком сообщения о военном конфликте России и Украины

Москва, 2 апреля. Разговоры о грядущем военном конфликте России и Украины являются недостоверной информацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, Москва не заинтересована в конфронтации с Киевом и тем более в прямом военном столкновении.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной — каком-либо, тем более военном», — подчеркнул Руденко в комментарии РИА Новости.

Ранее в минобороны Украины сообщили о получении гарантий со стороны США: в случае эскалации в Донбассе Киев не останется один на один с так называемыми «агрессивными устремлениями Российской Федерации».

На данное заявление уже отреагировали в России: политик, военный и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич отметил, что истерика Киева по поводу якобы готовящейся «агрессии» России в Донбассе — это часть организованной Соединенными Штатами провокации, направленной на «стравливание» Украины с Россией.