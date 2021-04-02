Психически больной надругался в лифте над 11-летней соседкой в Подольске

Московская область, 2 апреля. Состоящий на учете в психоневрологическом диспансере мужчина надругался над 11-летней дочерью своей соседки. Как стало известно ФАН, местом для своих сексуальных утех нездоровый человек выбрал кабину лифта.

Чрезвычайное происшествие случилось в подмосковном Подольске 26 марта. В дежурную часть полиции поступило сообщение от 33-летней местной жительницы, которая проживает по улице Подольская. Она сообщила правоохранителям, что ее 30-летний сосед, живущий с ней в одном подъезде, совершил действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери.

Следователи СУ РФ по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как рассказала родительница представителям правоохранительных органов, ее знакомый по лестничной клетке возвращался домой. В подъезд он зашел вместе с ее дочерью. Потом они переместились в лифт. Мужчина прижался к школьнице и стал гладить ее по половам органам и по внутренней стороне бедер. Сразу после инцидента подросток сообщила о произошедшем с ней инциденте матери.

«Подозреваемый официально состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В весенние дни у него стала проявляться повышенная сексуальная активность. В отличие от других, он не смог справиться со своим эмоциональным состоянием. В результате этого он надругался над ребенком», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Психически нездорового мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия, не стали отправлять за решетку. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и примерном поведении. Возможно, это является ошибкой правоохранительной системы — не исключено, что подозреваемый может в очередной раз совершить преступления сексуального характера и не только.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.