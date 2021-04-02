Прокачка газа по газопроводу «Сила Сибири» временно остановлена «Газпромом»

Москва, 2 апреля. Представители «Газпрома» объявили о прекращении работы трубопровода «Сила Сибири» на определенный период.

«Газпром» сообщает о старте профилактических мероприятий, которые были запланированы ранее. Работы коснутся газопровода «Сила Сибири», из-за чего он будет выведен из эксплуатации в течение нескольких дней — с 1 по 7 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Китайская компания CNPC и российский «Газпром» ранее уже согласовывали принятие данного решения. Известно, что участники соглашения договорились о регулярном проведении профилактических работ дважды в год — весной и осенью.

«Восточный» маршрут начал использоваться для транспортировки газа из России в Китай в декабре 2019 года. В прошлом году «Газпром» поставил в КНР по «Силе Сибири» порядка 4,1 млрд куб. м газа. Трубопровод является крупнейшей системой прокачки газа на восточном направлении России.

Недавно посол Российской Федерации в Китае Андрей Денисов заявлял, что объемы поставок газа из России в Китайскую Народную Республику могут возрасти вдвое в 2021 году. Показатели первого месяца года уже продемонстрировали увеличение объемов экспортированного газа.