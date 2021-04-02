Сексолог объяснил феномен «весеннего обострения»

Повышение сексуального влечения в весеннее время можно объяснить феноменом социальной психологии, а также природными факторами. Об этом в комментарии ФАН заявил известный сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Специалист рассказал, что в связи с удлинением светового дня, частой сменой атмосферного давления и воздействием других факторов весной врачи-психиатры наблюдают некоторое увеличение числа психических расстройств. При этом вопросы пациентов касаются сексуальной сферы в том числе.

«Поскольку сексуальное поведение человека — часть психической деятельности, сексологи также могут отмечать небольшое увеличение обращаемости за помощью. Но это связано не только с нарушениями, но и с актуализацией этой части жизни», — сообщил Евгений Кульгавчук.

Сексолог считает, что повышение либидо в весенний период можно объяснить как природными факторами, так и социальными.

«Некоторое повышение сексуального влечения определенно есть, оно обусловлено пробуждением природы, появлением большего количества солнечного света, а также постепенным обновлением гардероба. Все меньше становится пуховиков, все больше красивых легких пальто, а в южных регионах — и открытых плеч. Конечно, это дополнительный активатор полового влечения. Кроме того, феномен социальной психологии тоже не дремлет. Из уст в уста передаются устойчивые словосочетания, такие как, например, «мартовский кот». И даже череда «половых праздников», начиная со Дня святого Валентина и до 23 февраля и 8 марта, тоже делают свое дело», — поделился мнением собеседник ФАН.

Евгений Кульгавчук обратил внимание на то, что феномен «весеннего обострения» можно отчасти назвать стереотипом. Он отметил, что либидо действительно в какой-то степени зависит от времени года. Здесь играют роль и биологические, и даже физические факторы.

«Либидо просыпается весной, расцветает летом, осенью несколько увядает и у некоторых почти спит зимой. Эти колебания не отличаются в разы, но тем не менее мы живем в одном ритме с природой, поскольку являемся ее частью», — заключил врач.

Ранее сексолог Инна Глуз-Широкова поделилась с ФАН секретами, как повысить женское либидо.