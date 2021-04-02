В Госдуме предложили новый способ финансировать реставрацию домов-памятников

Москва, 2 апреля. Законопроект, распределяющий ответственность за сохранность домов-памятников между владельцами квартир и местными властями, могут внести на рассмотрение в Госдуму.

Государство признало такие дома памятниками культуры. Соответственно, власти должны принимать участие в реставрации этих зданий, убеждена первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Многие подрядчики не хотят принимать участие в реставрации домов-памятников, уточнила глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Именно поэтому во многих случаях реставрация откладывается, отмечает «Парламентская газета». Новый законопроект призван урегулировать этот вопрос. Владельцы квартир в домах-памятниках ежемесячно платят за капремонт. Недостающую для реставрации сумму должно предоставить государство, считают авторы законопроекта.

Об этом документе положительно высказались представители министерств строительства, культуры и экономического развития, отметила председатель комитета Государственной думы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко. Например, Законодательное собрание Петербурга приняло решение о спецпрограмме, которая способствует помощи жилым фондам.