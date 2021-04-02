«Бить по зубам»: Клинцевич о реакции на провокации против «Северного потока — 2»

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич считает, что за провокациями против строителей «Северного потока — 2» стоит Польша, которая действует по указке своих заокеанских хозяев. Ранее оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности иностранных военных кораблей и самолетов в районе проведения работ.

Так в конце марта в охранной зоне российского трубоукладчика «Фортуна» была замечена неопознанная подводная лодка, в районе проведения работ осуществлял патрулирование самолет ВМС Польши, были и другие провокации, в том числе с использованием гражданских судов, в частности польского траулера.

Хотя Варшава отвергла обвинения в организации провокаций в зоне прокладки «Северного потока — 2», экс-сенатор Франц Клинцевич считает, что львиная доля незаконных действий в этом районе именно на совести Польши, которая неоднократно выступала против строительства газопровода.

По мнению российского политика, Варшава это делает не только «за себя», но и, как говорится, «за того парня» — за Соединенные Штаты Америки. Клинцевич напомнил, что США давно и последовательно пытаются всеми силами навредить «Северному потоку — 2», что является недобросовестной конкуренцией: американцы рассчитывают сами продавать в Европу свой сжиженный газ.

«Польша в Восточной Европе давно играет роль профессионального провокатора, эдакого шакала Табаки — неизменного прихвостня тигра Шерхана из бессмертного произведения [«Книга джунглей» Редьярда] Киплинга, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — В этих провокациях застрельщики конечно американцы, а Варшава действует как их верный вассал, предоставляя для этих неблаговидных действий свои самолеты и корабли, в том числе гражданские суда. Они на все готовы, лишь бы, как говорится, «насолить русским».

По мнению собеседника ФАН, такие действия крайне опасны, и их нужно обязательно пресекать, в том числе используя для сопровождения трубоукладчиков российские военные суда.

«Подобное нельзя спускать, на это нужно отвечать. Как военный считаю, что России необходимо усилить военное сопровождение судов, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Наши корабли сумеют предотвратить провокационные, потенциально опасные и граничащие с международным преступлением действия Польши и других стран. Задача у провокаторов одна — выслужиться перед своими хозяевами, а затем устроить медийный шум под знакомым лозунгом: «Что бы ни случилось, во всем виноваты русские!»

Допускать такое нельзя, считает собеседник ФАН.

«Если мы не будем жестко отвечать, провокации будут продолжаться. Считаю, что провокаторов, фигурально выражаясь, надо бить по зубам», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» находится на завершающей стадии. Он пройдет двумя нитками по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. В 2019 году США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. После этого работы были на время приостановлены, но затем возобновились.