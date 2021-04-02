Владимир Политов поздравил Иосифа Пригожина с днем рождения

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сегодня отмечает свой день рождения, ему исполнилось 52 года. Певец, участник группы «На-На» Владимир Политов в разговоре с корреспондентом ФАН поздравил продюсера с праздником и пожелал благополучия его семье.

За время своей работы Иосиф Пригожин открыл мир отечественного шоу-бизнеса многим артистам. И большинство из них неминуемо становились звездами эстрады. Он заслужил авторитет и признание среди своих коллег и музыкантов.

«Благодаря его [Иосифа Пригожина] заслугам многие звезды вышли на большую эстраду. Насколько я знаю, это порядочный человек. С его мнением многие считаются. У музыкантов и артистов он пользуется большим авторитетом», — отмечает Политов.

Знаменитый исполнитель адресовал продюсеру и его семье теплые пожелания.

«Желаю ему, во-первых, здоровья в наше непростое время, желаю творческих успехов, реализации новых планов и, конечно, благополучия его семье», — говорит участник группы «На-На».

Сейчас Иосиф Пригожин продолжает активную творческую деятельность. Не так давно он принял участие в съемках шоу-проекта «Маска» на телеканале НТВ. Продюсер выступил в костюме тропического фрукта — ананаса — и был разоблачен звездным жюри.

Ранее Пригожин прокомментировал обсуждаемые в Сети предположения о скором закрытии популярного телевизионного проекта из-за утечки в интернет сведений о скрытых под масками личностях артистов.