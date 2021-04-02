Иеромонах Фотий: Талантливая Манижа поедет на Евровидение с никудышной песней



Санкт-Петербург, 2 апреля. Почему Маниже не стоит выступать на Евровидении с песней «Русская женщина», рассказал священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря иеромонах Фотий в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Еще до новостей об участии Манижи на Евровидении я долгое время наблюдал за ней. Я слушал ее песни, она очень креативный человек. По большей части у нее адекватная музыка. В творческом плане Манижа очень уникальный исполнитель с новым посылом. У нее есть свой стиль», — заявил иеромонах Фотий.

Однако, по его мнению, именно «Русская женщина» — никудышная песня. Там нет ничего общего с музыкой и красивым вокалом. Идет заигрывание с Европой и всем Западом, подчеркнул священнослужитель.

«Песня написана в угоду либеральным устоям. Манижа зачем-то решила поиграть по их правилам: продвинуть политические идеи и лозунги. Но Россия никогда этим не занималась. Странно, что наша страна вдруг решила так себя показать», — отметил Фотий.

По его словам, Евровидение уже давно не является конкурсом пения: сейчас это политическая площадка для игры — и это печально наблюдать. Однако непонятно, какое место на Евровидении Россия займет в этот раз. Но в любом случае, Манижа не с лучшей стороны покажет страну, подытожил иеромонах.

Ранее ФАН сообщал, что Путин поручил проработать организацию русскоязычного конкурса песен.

