Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри отказывались от подарков для Арчи

Лондон, 2 апреля. Герцоги Сассекские Меган Маркл и Гарри, которые отказывались от подарков для своего первенца Арчи, наконец-то смогут получать презенты.

Оказывается, супруги не брали подарки из-за королевского протокола. Они не имели права принимать презенты от коммерческих предприятий и незнакомых частных лиц. Когда родился Арчи, Меган Маркл просила всех желающих переводить средства в благотворительные фонды Великобритании.

Теперь, когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей старших членов королевской семьи, они смогут получать подарки для ребенка, который должен появиться на свет летом.

«Однако про некоторые правила королевского протокола будущим родителям забывать все же не стоит. Например, прежде, чем принять какой-либо презент, нужно как следует обдумать, зачем даритель пошел на такой шаг. Также следует оценить характер самого подношения», — пишет The Sun.

Уже несколько недель не умолкают новости о королевской семье после скандального интервью принца Гарри и его жены американской ведущей Опре Уинфри. Недавно выяснилось, кто из членов королевской семьи беспокоился о цвете кожи Арчи, когда Маркл была беременной.