Российский астролог назвал шокирующие сроки окончания пандемии коронавируса

Москва, 2 апреля. Человечество борется с коронавирусом уже больше года. Астролог Яна Ваганова рассказала, когда мир станет таким же свободным, как прежде.

Начало пандемии сопровождалось встречей Плутона и Сатурна. Первый отвечает за радикальные изменения в обществе и в мире. Наблюдения астрологов показывают, что сближение планет продолжается, поэтому говорить о полном окончании распространения инфекции еще рано. Ваганова назвала шокирующие сроки завершения пандемии.

«Полностью все закончится в декабре, когда завершится петля Юпитера и Плутона. Начнутся значимые ослабления, и вся паника исчезнет», — рассказала специалист в беседе с корреспондентом «МИР 24».

Сейчас мир находится на пике эпидемиологического сценария. Особая напряженность ожидается в апреле. Некоторые страны будут вынуждены усилить ограничения по коронавирусу. За это отвечает Марс, проходящий через Юпитер, Плутон и Сатурн, добавила Ваганова.

Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь заявили, что при самом оптимистичном варианте развития событий пандемия закончится через полгода. Математики сделали расчеты еще в апреле 2020 года, и пока их прогнозы подтверждаются.