Франция спасет Чад от наводнений

Нджамена, 2 апреля. Французское агентство развития (AFD) улучшит условия жизни 500 тыс. чадцев, страдающих от наводнений и связанных с ними инфекционных заболеваний.

Министр финансов Чада Тахир Хамид Нгуилин, посол Франции Бертран Кочеги и директор AFD подписали 1 апреля конвенцию о финансировании работ по восстановлению дренажной сети в столице Чада Нджамене на сумму 1,5 млн. евро. Проект позволит предотвратить наводнения в предстоящий сезон дождей. Сокращение застоя воды будет способствовать снижению количества инфекционных заболеваний, а также благоприятно повлияет на экономику подтопляемых районов.

По словам мэра Нджамены, в прошлом году во время сезона дождей более 32 тысяч горожан были вынуждены покинуть свои дома, 5250 домов были разрушены, 10 человек погибли. Согласно правительственной статистике, наводнение 2020 года затронуло почти 190 тысяч человек и 38 тысяч домашних хозяйств по всей стране.

Вместе с тем, анализ учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций (UNITAR), в котором сравнивались данные по количеству осадков за период с 2015 по 2020 год, показал ежегодное увеличение количества осадков в Чаде.